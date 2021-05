Un viaggio nell’Italia contemporanea attraverso il vetro (Di domenica 23 maggio 2021) Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte portano avanti il ciclo di mostre Mestieri d’Arte & Design, Crafts Culture, quattro esposizioni che propongono un punto di vista inedito sulle arti applicate contemporanee. Dopo Mirabilia, che ha riunito una serie di esempi di alto artigianato milanese, la mostra “Vitrea – vetro italiano contemporaneo d’autore”, curata dallo storico gallerista e curatore Jean Blanchaert e visitabile fino al 22 agosto, propone un viaggio attraverso preziosi vetri d’autore. Lucio Bubacco, “Fuga dal Coronavirus” ph credit Diego LazzariniNello spazio della Quadreria della Triennale di Milano, Vitrea ci dà la possibilità di esplorare e scoprire le migliori produzioni artistiche contemporanee, risultato della maestria italiana nella lavorazione del vetro. In mostra, 80 pezzi ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte portano avanti il ciclo di mostre Mestieri d’Arte & Design, Crafts Culture, quattro esposizioni che propongono un punto di vista inedito sulle arti applicate contemporanee. Dopo Mirabilia, che ha riunito una serie di esempi di alto artigianato milanese, la mostra “Vitrea –italiano contemporaneo d’autore”, curata dallo storico gallerista e curatore Jean Blanchaert e visitabile fino al 22 agosto, propone unpreziosi vetri d’autore. Lucio Bubacco, “Fuga dal Coronavirus” ph credit Diego LazzariniNello spazio della Quadreria della Triennale di Milano, Vitrea ci dà la possibilità di esplorare e scoprire le migliori produzioni artistiche contemporanee, risultato della maestria italiana nella lavorazione del. In mostra, 80 pezzi ...

