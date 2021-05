Ufficiale | il Valladolid cambia tecnico e ds Lasciano il club Sergio Gonzalez e Miguel Angel Gomez

Advertising

SerieBNewsCom : ??#RealValladolid, dopo la retrocessione rescindono il contratto il tecnico #Gonzalez e il direttore sportivo… - sportli26181512 : Valladolid, UFFICIALE: Ronaldo caccia allenatore e direttore sportivo: Immediatamente dopo la sconfitta contro...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Valladolid

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Immediatamente dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid e la retrocessione in Segunda Division, ilha annunciato l'esonero dell'allenatore Sergio Gonzalez . Con lui, salta anche il posto del direttore sportivo Migue Angel Gomez....per il raduno di Parma in preparazione dello Stage Internazionale in programma ail 27 e ...la Spagna è prevista per martedì 25 dove la squadra di Vilk affronterà in un torneo non...Real Valladolid nel caos dopo la retrocessione dalla Liga: rescindono il contratto il tecnico e il direttore sportivo, comunicato ufficiale ...L’Atletico Madrid è Campione di Spagna. Decisivo il successo in rimonta per 2-1 sul campo del Valladolid con le reti di Correa e Suarez che ribaltano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato d ...