UFFICIALE – De Laurentiis saluta Gattuso | non è più l’allenatore del Napoli

(Di domenica 23 maggio 2021) Ora èGennaronon piùdel. La notizia era nell’aria già da tempo, ma il tweet di Deha sgombrato il campo da ogni dubbio. Il presidente delattraverso twitter ha scritto un messaggio di saluto a Gennaro: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De”. Il tecnico calabrese lascia ilsenza la qualificazione alla Champions League, che sembrava cosa già fatta. Gli azzurri avrebbero dovuto battere il Verona, ma Juric ha messo in scacco tatticamenteper la seconda volta in stagione ...

Corriere dello Sport.it

Aurelio De", il tweet del presidente del ...Paolo Bargiggia scrive sul suo sito: 'Delo stima molto ma, ad oggi, Conceicao non è ancora la prima scelta per il Napoli. Potesse, e riuscisse a mettere da parte l'orgoglio, il patron confermerebbe Gattuso. In ...E’ ufficiale: Rino Gattuso non è più l’allenatore del Napoli. Lo ha comunicato il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet. Gattuso, che ha fallito all’ultima giornata l’obiettivo Champions ...Finisce stasera l’avventura di Gennaro Gattuso al Napoli. L’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis . Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli © “Caro Rino, ...