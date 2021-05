Ue | il volo Ryanair bloccato a Minsk è ripartito per Vilnius

(Di domenica 23 maggio 2021) lldiretto acostretto a un atterraggio adalle autorità bielorusse èdecollando per la destinazione originaria, la Lituania. Lo ha reso noto la Commissione ...

lldiretto a Vilnius costretto ad un atterraggio oggi a Minsk dalle autorità bielorusse è decollato per la destinazione originaria, la Lituania. Lo ha reso noto la Commissione europea. "...Minsk, 23 mag 19:48 - IlAtene - Vilnius, costretto ad atterrare a Minsk oggi pomeriggio, è ripartito alla volta della capitale lituana. E' quanto...L'aereo Ryanair in volo da Atene a Vilnius, che in precedenza era atterrato con urgenza all'aeroporto di Minsk a causa di un allarme ...Il volo Ryanair Atene-Vilnius, costretto ad atterrare a Minsk oggi pomeriggio, è ripartito alla volta della capitale lituana. E' ...