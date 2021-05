Udinese, Marino: “Con Gotti ci incontreremo nei prossimi giorni. Le valutazioni sono positive” (Di domenica 23 maggio 2021) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto prima del match ai microfoni di Dazn: “Escluse le prime giornate di campionato, dove abbiamo avuto diversi problemi con gli indisponibili, direi che poi nel girone di ritorno siamo sempre stati più vicini alla parte sinistra della classifica. Gotti? Le valutazioni sono positive, ma ci incontreremo e valuteremo nei prossimi giorni”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, è intervenuto prima del match ai microfoni di Dazn: “Escluse le prime giornate di campionato, dove abbiamo avuto diversi problemi con gli indisponibili, direi che poi nel girone di ritorno siamo sempre stati più vicini alla parte sinistra della classifica.? Le, ma cie valuteremo nei”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

