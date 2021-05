Turisti assaltati | stop ai clochard del Mandracchio | grate anti - bivacchi nella pizzeria abbandonata

Ultime Notizie dalla rete : Turisti assaltati

corriereadriatico.it

... in mancanza di un bagno e, cosa ancor più allarmante, si erano resi protagonisti di una serie di episodi segnalati da chi tutti i giorni lavora al Mandracchio: veri e propri assalti ai, ...... a Riminiforni e mulini Rimini, tre tartarughe ritornano in mare Rimini apre i primi ombrelloni in spiaggia, incognita meteo suiANCONA - Stop ai bivacchi all’ex pizzeria “Il Palombaro”. Dopo la segnalazione del Corriere Adriatico, che nei giorni scorsi ha denunciato il degrado e i pericoli connessi ...