Trionfo Maneskin | ma i pantaloni di Damiano si strappano | la reazione di Victoria

(Di domenica 23 maggio 2021) Ivincono l’Eurovision 2021 e si lasciano andare a grandi festeggiamenti. Idisisuscitando ilarità tra il gruppo E’ stata una notte di grande orgoglio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su… - repubblica : Eurovision 2021, il momento del verdetto: la gioia di Damiano, lo sgomento di Gjon's Tears che pensava di vincere - giusmo1 : I Maneskin trionfano a Eurovision 2021: l’ultimo trionfo italiano nel ‘90 con #Cutugno - bluypsilon : RT @Agenzia_Ansa: Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su - MonicaPeverell1 : Grandissimi Maneskin avete portato l'Italia???? al trionfo ???????? #maneskin -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfo Maneskin

110 e lode E' stato bellissimo, la vittoria annunciata, la quasi sconfitta, la risalita, ilal cardiopalma. Sembrava l'Italia che vinceva ai Mondiali nell'82. Le lacrime di Victoria ...Rock'n'roll never dies, tonight we made history. We love u. " Così, sui social network, ihanno festeggiato ilagli Eurovision Song Contest , trentuno anni dopo l'ultima vittoria dell'Italia nella competizione internazionale. Un traguardo raggiunto dalla band romana passo ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...La band romana si è imposta con il brano ' Zitti e buoni ', che già le era valso il trionfo al Festival di Sanremo. Ora sarà l'Italia a ospitare la prossima edizione dell'Eurovision, che mancava dal n ...