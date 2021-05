Triathlon, World Cup Lisbona 2021: vince Nicola Spirig davanti a Hayes e Kasper, 12a Alice Betto (Di domenica 23 maggio 2021) Nicola Spirig domina la tappa di Lisbona (Portogallo) della World Triathlon Cup 2021 e si lancia nel migliore dei modi verso i Giochi Olimpici dei quali, giova ricordato, è campionessa in carica. La fuoriclasse svizzera taglia il traguardo lusitano in solitaria (tempo totale di 1:59.05 su distanza olimpica), dopo aver staccato, a circa un chilometro dalla conclusione, l’irlandese Carolyn Hayes, seconda al traguardo a 12 secondi di distacco. Completa il podio la statunitense Kirsten Kasper terza a 34. Quarta l’altra svizzera, Jolanda Annen a 50 secondi, quinta la britannica Vicky Holland a 51, sesta la canadese Amelie Kretz a 1:04, settima la danese Alberte Kjaer Pedersen a 1:16, ottava l’olandese Rachel Klamer a 1:20, nona la statunitense Summer ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)domina la tappa di(Portogallo) dellaCupe si lancia nel migliore dei modi verso i Giochi Olimpici dei quali, giova ricordato, è campionessa in carica. La fuoriclasse svizzera taglia il traguardo lusitano in solitaria (tempo totale di 1:59.05 su distanza olimpica), dopo aver staccato, a circa un chilometro dalla conclusione, l’irlandese Carolyn, seconda al traguardo a 12 secondi di distacco. Completa il podio la statunitense Kirstenterza a 34. Quarta l’altra svizzera, Jolanda Annen a 50 secondi, quinta la britannica Vicky Holland a 51, sesta la canadese Amelie Kretz a 1:04, settima la danese Alberte Kjaer Pedersen a 1:16, ottava l’olandese Rachel Klamer a 1:20, nona la statunitense Summer ...

Advertising

OA_Sport : #Triathlon, World Cup Lisbona 2021: vince Nicola #Spirig davanti a #Hayes e #Kasper, 12a Alice #Betto - a_antonucci1926 : RT @ItaliaTeam_it: GRANDISSIMI! ??????????????? Staffetta mista a #Tokyo2020! Carta olimpica per l’Italia grazie al secondo posto di Nicola… - Ilaria335 : RT @ItaliaTeam_it: GRANDISSIMI! ??????????????? Staffetta mista a #Tokyo2020! Carta olimpica per l’Italia grazie al secondo posto di Nicola… - federtriathlon : ?? I risultati degli Azzurri in Coppa del Mondo a Lisbona #triathlon #fitri - OlmoAngelica : RT @ItaliaTeam_it: GRANDISSIMI! ??????????????? Staffetta mista a #Tokyo2020! Carta olimpica per l’Italia grazie al secondo posto di Nicola… -