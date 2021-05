Trasporto disabili, il bando di gara della città di Torino (Di domenica 23 maggio 2021) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di Trasporto e di accompagnamento rivolti alle persone con disabilità: bambini, studenti e adulti. La gara è suddivisa in 9 lotti, 7 dei quali riguardano il Trasporto che sarà gestito dalla Divisione Servizi educativi. Un lotto è dedicato al servizio di accompagnamento, finalizzato a reperire educatori esperti sulla disabilità in fascia scolare che accompagneranno gli studenti sui mezzi. Un altro lotto, invece, riguarda il servizio di Trasporto collettivo a prenotazione, non scolastico, per persone adulte diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus attrezzati che sarà gestito alla Divisione Infrastrutture e mobilità. La città ha un ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 23 maggio 2021) È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lad’appalto per l’affidamento dei servizi die di accompagnamento rivolti alle persone contà: bambini, studenti e adulti. Laè suddivisa in 9 lotti, 7 dei quali riguardano ilche sarà gestito dalla Divisione Servizi educativi. Un lotto è dedicato al servizio di accompagnamento, finalizzato a reperire educatori esperti sullatà in fascia scolare che accompagneranno gli studenti sui mezzi. Un altro lotto, invece, riguarda il servizio dicollettivo a prenotazione, non scolastico, per persone adulte diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus attrezzati che sarà gestito alla Divisione Infrastrutture e mobilità. Laha un ...

