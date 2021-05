Tragedia sul Mottarone | precipita una cabina della funivia | morti e feriti

Leggi su vanityfair

(Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sulla funivia per il Mottarone. Nella mattinata di domenica, 23 maggio, ha ceduto un cavo dell’impianto di risalita che collega la località di Stresa, sulla riva piemontese del Lago Maggiore, alla «montagna dei due laghi». La cabina, in prossimità dell’ultimo pilone e quindi quasi arrivata in cima, è precipitata per alcune decine di metri e si è accartocciata al suolo, in una zona impervia e boschiva.