Tragedia sul Lago Maggiore | rinviata inaugurazione caserma Vigili del Fuoco a Giugliano

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - TgrRai : Si aggrava ancora il bilancio della tragedia sul Mottarone. Secondo fonti sanitarie (Asl Verbania) i corpi ritrovat… - fanpage : Tragedia sul Lago Maggiore, ci sarebbero almeno 4 morti, potrebbero esserci bambini coinvolti - andreazenatti93 : Tragedia funivia Stresa-Mottarone, il soccorso alpino e i carabinieri sul posto contati 13 morti e 2 feriti tra cu… - bertoloneal : La tragedia della #funivia di #stresa sul monte #mottarone , nel mio #Piemonte , conferma drammaticamente, per l' e… -

"La nostra vicinanza va alle famiglie e a tutti i soccorritori che stanno operando senza sostaluogo della", aggiungono in una nota.Casellati: 'Giorno di dolore, vicina ai bimbi' - 'Oggi è un giorno di dolore per l'intero Paese: ladella funiviaMottarone strazia il cuore di tutti gli italiani. Esprimo il mio ...Sono vicina alle famiglie colpite dalla tragedia avvenuta oggi a Stresa". Così l'onorevole verbanese Mirella Cristina dopo il grave incidente che ha interessato la funivia del Mottarone. La ...Giugliano (Na) – Sospesa l’inaugurazione della caserma dei Vigili del Fuoco, prevista per domani a Giugliano in Campania. Dopo la tragedia sul Lago Maggiore, che ha visto la funivia che collega Stresa ...