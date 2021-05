Tragedia sul Lago Maggiore, precipita una cabina della funivia: ci sono morti (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul Lago Maggiore, precipita una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone: ci sono morti. Una Tragedia terribile, quella che si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 maggio 2021, sulla funivia per il Mottarone, la montagna che domina il Lago Maggiore. Una delle cabine, situata in prossimità dell’ultimo pilone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 23 maggio 2021)sulunache collega Stresa con il Mottarone: ci. Unaterribile, quella che si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 maggio 2021, sullaper il Mottarone, la montagna che domina il. Una delle cabine, situata in prossimità dell’ultimo pilone L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pres_Casellati : Oggi è un giorno di dolore per l’intero Paese: la tragedia della funivia sul #Mottarone strazia il cuore di tutti g… - domenicalive : ??ULTIM'ORA Tragedia sul Lago Maggiore, è precipitata una funivia. Ci sono 9 vittime e 2 feriti molto gravi. Gli a… - tg2rai : #UltimOra, incidente sul Lago Maggiore, cede il cavo, tragedia sulla funivia per il Mottarone. Cabina accartocciata… - Dionigi64 : RT @Misurelli77: Cede il cavo della funivia, la cabina precipita: 12 morti. Tragedia sul Mottarone, due bimbi in gravi condizioni Abbiamo:P… - LegaSalvini : RT @TgrRai: Si aggrava ancora il bilancio della tragedia sul Mottarone. Secondo fonti sanitarie (Asl Verbania) i corpi ritrovati sarebbero… -