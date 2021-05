Tragedia sul Lago Maggiore, precipita una cabina della funivia: ci sono morti (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul Lago Maggiore, precipita una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone: ci sono morti. Tragedia sul Lago Maggiore, precipita una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone: ci sono morti. (Fonte Pixabay)Una Tragedia terribile, quella che si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 maggio 2021, sulla funivia per il Mottarone, la montagna che domina il Lago Maggiore. Una delle cabine, situata in prossimità dell’ultimo pilone e, quindi, quasi vicina alla vetta, è ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)sulunache collega Stresa con il Mottarone: cisulunache collega Stresa con il Mottarone: ci. (Fonte Pixabay)Unaterribile, quella che si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 maggio 2021, sullaper il Mottarone, la montagna che domina il. Una delle cabine, situata in prossimità dell’ultimo pilone e, quindi, quasi vicina alla vetta, è ...

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - TgrRai : Si aggrava ancora il bilancio della tragedia sul Mottarone. Secondo fonti sanitarie (Asl Verbania) i corpi ritrovat… - Pres_Casellati : Oggi è un giorno di dolore per l’intero Paese: la tragedia della funivia sul #Mottarone strazia il cuore di tutti g… - CrapanzanoRobin : RT @fanpage: ??La situazione si fa sempre più drammatica sul Lago Maggiore. Le vittime salgono a 12, due bambini in gravi condizioni https:/… - the_thinredline : RT @bertoloneal: La tragedia della #funivia di #stresa sul monte #mottarone , nel mio #Piemonte , conferma drammaticamente, per l' ennesima… -