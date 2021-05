Tragedia Mottarone | Tajani | ‘pensiero a vittime’

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA - TRAGEDIA MOTTARONE, CEDE IL CAVO E LA FUNIVIA PRECIPITA: ALMENO 8 VITTIME, DUE BAMBINI GRAVI. A BORDO… - marcodimaio : Devastante la notizia della tragedia della funivia che collega #Stresa (provincia Verbano Cusio Ossola) con il… - marcoranieri72 : RT @borghi_claudio: Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio lo sm… - kiara86769608 : RT @Gaia93712891: È precipitata una cabina della #funivia che collega #Stresa a #Mottarone. Ci sono diverse vittime e sono coinvolti anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Mottarone

: GENTILONI, 'LUTTO IN DOMENICA CHE DOVEVA ESSERE DI SPERANZA' 'Ladella funivia di Stresa porta il lutto in una domenica che doveva essere di speranza. Penso al dolore ...... fa il punto a Sky Tg24 sullaavvenuta a Stresa, dove è precipitata la funivia che collega la località conRoma, 23 mag. (Adnkronos) - "Dolore per le purtroppo tante vittime della tragedia della funivia del Mottarone. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per le loro famiglie e la mia preghiera per i ...Piemonte. Grave incidente sul Mottarone, nella zona di Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della funivia. Sono 9 le vittime. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 piemo ...