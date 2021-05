**Tragedia Mottarone: sindaco Cavalese, ‘come nel ’98 al Cermis disastro europeo’** (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono tragedie, ferite dure da rimarginare per l’eccezionalità, la tipologia del mezzo di trasporto e le dinamiche. Siamo vicini ai familiari delle vittime, a tutta la comunità che ospita la funivia ed all’Amministrazione. Noi purtroppo ne abbiamo subite due, seppur con dinamiche diverse”. Lo dice all’Adnkronos Sergio Finato, sindaco del comune di Cavalese (Trento) commentando il disastro della funivia del Mottarone ed aggiunge: “Negli anni sono state metabolizzate. Ma vorrei sottolineare l’importanza del fare memoria come antidoto ed affinché disastri come questi non si ripetano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono tragedie, ferite dure da rimarginare per l’eccezionalità, la tipologia del mezzo di trasporto e le dinamiche. Siamo vicini ai familiari delle vittime, a tutta la comunità che ospita la funivia ed all’Amministrazione. Noi purtroppo ne abbiamo subite due, seppur con dinamiche diverse”. Lo dice all’Adnkronos Sergio Finato,del comune di(Trento) commentando ildella funivia deled aggiunge: “Negli anni sono state metabolizzate. Ma vorrei sottolineare l’importanza del fare memoria come antidoto ed affinché disastri come questi non si ripetano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

