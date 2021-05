Tragedia Mottarone: Orlando, 'vicino a famiglie vittime e feriti' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti nella Tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Un ringraziamento a chi sta portando soccorso in questo momento così drammatico". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La mia vicinanza alledellee deinelladella funivia Stresa-. Un ringraziamento a chi sta portando soccorso in questo momento così drammatico". Così il ministro del Lavoro Andreasu twitter.

