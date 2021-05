Tragedia Mottarone: Lollobrigida, 'con il cuore vicino a bimbi feriti' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Seguiamo con apprensione le drammatiche notizie che giungono dal Verbano, dove una cabina di una funivia lungo il tratto Stresa-Mottarone, con a bordo diverse persone tra cui alcuni bambini, è precipitata a causa di un incidente. Tutto il mio cordoglio per le vittime e la mia personale vicinanza ai familiari delle persone coinvolte in questa Tragedia. Con il cuore vicino ai bimbi estratti dai soccorritori e trasportati in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Forza!”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Seguiamo con apprensione le drammatiche notizie che giungono dal Verbano, dove una cabina di una funivia lungo il tratto Stresa-, con a bordo diverse persone tra cui alcuni bambini, è precipitata a causa di un incidente. Tutto il mio cordoglio per le vittime e la mia personale vicinanza ai familiari delle persone coinvolte in questa. Con ilaiestratti dai soccorritori e trasportati in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Forza!”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco

