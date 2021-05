Tragedia Mottarone | Lollobrigida | ‘con il cuore vicino a bimbi feriti’

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - EnricoLetta : Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di #Verbania #Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @TeresaBellanova: Seguo con apprensione le notizie relative alla #funivia del @Mottarone. Sono vicina alle famiglie delle vittime e ai c… - telecitynews24 : ??INCIDENTE FUNIVIA STRESA-MOTTARONE, CIRIO: 'UNA TRAGEDIA ENORME CHE CI TOGLIE IL FIATO'?? Le parole del presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Mottarone

in Piemonte nella Domenica di Pentecoste: la funivia che collega Stresa con ilè precipitata, almeno 9 morti Domenica di Pentecoste di sangue in Piemonte a causa di un terrificante ...... sono gravissime Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul, nella zona intorno a ... Un mezzo dei vigili del fuoco che si stava recando sul luogo delladel Monte Motterone si ...Tra i 382 nuovi contagiati solo il 3% è over 80, il 15% è over 60. FIRENZE — In Toscana sono morte 8 persone malate di Covid-19 (ieri 16). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti ...La notizia della tragedia della funivia precipitata in Piemonte è stata rilanciata in tutto il mondo. Il sito del britannico GUARDIAN gli dedica l’apertura, “Incidente in una funivia in Italia, almeno ...