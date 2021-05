Tragedia Mottarone: i morti sono quattordici, un bambino è in gravi condizioni (Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitata una cabina della funivia. sono 14 le vittime (poco fa si è saputo che anche uno dei due bambini trasportato al pronto soccorso non ce l’ha fatta). La cabina della funivia è caduta in mezzo a un bosco dove in questo momento sono impegnate le squadre di soccorso. Sul posto il Soccorso Alpino Piemontese, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata c’erano 15 persone. L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021)sul, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitata una cabina della funivia.14 le vittime (poco fa si è saputo che anche uno dei due bambini trasportato al pronto soccorso non ce l’ha fatta). La cabina della funivia è caduta in mezzo a un bosco dove in questo momentoimpegnate le squadre di soccorso. Sul posto il Soccorso Alpino Piemontese, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. Sulla cabina della funivia Stresa-precipitata c’erano 15 persone. L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - nonelarena : #nonelarena Tragedia #Stresa, Marcella #Severino, sindaco di #Stresa: 'Domani tavolo, il bando fu fatto da Regione… - EugenioCardi : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per questa tragedia che si è abbattuta sulla nostra comunità a seguito del precipitarsi della #funivia… -