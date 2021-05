**Tragedia Mottarone: Fico, 'dramma terribile, vicinanza a famiglie vittime'** (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La tragedia della funivia del #Mottarone è un colpo al cuore, un dramma terribile. La mia vicinanza ai familiari delle vittime e l'augurio ai feriti di una pronta guarigione". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La tragedia della funivia del #è un colpo al cuore, un. La miaai familiari dellee l'augurio ai feriti di una pronta guarigione". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su twitter.

