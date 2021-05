Tragedia funivia Mottarone, ufficiale dell’Arma: “Staccato il cavo portante della cabina. Stiamo indagando ” (Di domenica 23 maggio 2021) Disbrigato l’impietoso lavoro della ricomposizione e l’identificazione delle salme, in tutto 13, ora inizieranno le perizie tecniche per individuare la cause della drammatica caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone. Tragedia funivia Stresa-Mottarone: “Sì, a bordo vi era anche qualche cittadino straniero…” Ad informare i media presenti sul luogo dell’incidente, il tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, Giorgio Santacroce il quale, sul coinvolgimento di diversi cittadini tedeschi, ha confermato che bordo del mezzo vi era anche “qualche straniero, ma sull’identificazione preferiamo mantenere ancora la riservatezza”. Tragedia funivia ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Disbrigato l’impietoso lavororicomposizione e l’identificazione delle salme, in tutto 13, ora inizieranno le perizie tecniche per individuare la causedrammatica cadutaStresa-Stresa-: “Sì, a bordo vi era anche qualche cittadino straniero…” Ad informare i media presenti sul luogo dell’incidente, il tenente colonnello del Nucleo operativo dei carabinieri di Verbania, Giorgio Santacroce il quale, sul coinvolgimento di diversi cittadini tedeschi, ha confermato che bordo del mezzo vi era anche “qualche straniero, ma sull’identificazione preferiamo mantenere ancora la riservatezza”....

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - BregZermann : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per questa tragedia che si è abbattuta sulla nostra comunità a seguito del precipitarsi della #funivia… - ieraci29 : L'Italia è quel paese dove tutti rompono i Coglioni perché si deve riaprire al turismo, e poi fanno la manutenzione… -