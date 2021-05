Tragedia di Stresa, morto il bambino di 9 anni sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) Non ce l’ha fatta il bambino di circa 9 anni sopravvissuto all’incidente della funivia Mottarone-Stresa, arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino stava subendo un’operazione chirurgica per stabilizzare le fratture agli arti inferiori, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Ancora ignota l’identità dei due bambini, che presumibilmente si trovavano sulla funivia di Stresa con i genitori. Sale a questo punto a 14 il numero delle vittime della Tragedia. morto il bambino di 9 anni sopravvissuto all’incidente di Stresa Il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Non ce l’ha fatta ildi circa 9all’incidente, arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ilstava subendo un’operazione chirurgica per stabilizzare le fratture agli arti inferiori, ma le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Ancora ignota l’identità dei due bambini, che presumibilmente si trovavano sulladicon i genitori. Sale a questo punto a 14 il numero delle vittimeildi 9all’incidente diIl ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - PaoloCaminiti1 : RT @valy_s: Funivia Stresa-Mottarone Uno dei 2 bambini è morto, le vittime ora sono 14 su 15 passeggeri. Una tragedia assolutamente inaccet… - vdavide : RT @virginiaraggi: Immenso dolore per la tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Roma si stringe attorno ai familiari delle vittime e dei… -