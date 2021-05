Tragedia di Stresa, morto anche il bimbo di 9 anni (Di domenica 23 maggio 2021) Non ce l’ha fatta il bimbo più grande coinvolto nell’incidente della funivia di Stresa, quando una cabina che portava al Mottarone si è staccata a 300 metri dall’arrivo. Il piccolo di cui ancora non si conoscono le generalità era arrivato in condizioni critiche e i medici del Regina Margherita lo avevano dovuto rianimare per sei minuti. Il bimbo aveva trauma cranico e toracico e diverse fratture e contusioni. Restano critiche anche le condizioni del piccolo di circa 5 anni operato nel pomeriggio è attualmente sedato. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di domenica 23 maggio 2021) Non ce l’ha fatta ilpiù grande coinvolto nell’incidente della funivia di, quando una cabina che portava al Mottarone si è staccata a 300 metri dall’arrivo. Il piccolo di cui ancora non si conoscono le generalità era arrivato in condizioni critiche e i medici del Regina Margherita lo avevano dovuto rianimare per sei minuti. Ilaveva trauma cranico e toracico e diverse fratture e contusioni. Restano critichele condizioni del piccolo di circa 5operato nel pomeriggio è attualmente sedato. L'articolo proviene da Nuova Società.

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - angeloselvini : RT @borghi_claudio: Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio lo sm… - emanuelapatti : RT @LauraBottici: Cordoglio per i familiari delle vittime coinvolte nel crollo della #funivia di #Stresa. Una tragedia che lascia sgomenti… -