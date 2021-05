Tragedia della cabinovia sul Mottarone, la notizia sui giornali di tutto il mondo (Di domenica 23 maggio 2021) La notizia della Tragedia della funivia precipitata sul Mottarone, in Piemonte è stata rilanciata in tutto il mondo. Il sito del britannico Guardian gli dedica l’apertura, “Incidente in una funivia in Italia, almeno nove morti” è il titolo, mentre nell’articolo si spiega che “a terra si vede il relitto di una funivia, dopo che è crollato vicino alla sommità della linea Stresa-Mottarone nella regione Piemonte”. Apertura anche per la Bbc: “Una funivia crolla vicino al Lago Maggiore”. L’emittente pubblica cita un portavoce del soccorso alpino italiano che parla di “incidente molto serio”. C’è spazio per l’incidente anche sui media americani. Il Washington Post scrive che “una funivia in cima ad una montagna è precipitata nel nord ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Lafunivia precipitata sul, in Piemonte è stata rilanciata inil. Il sito del britannico Guardian gli dedica l’apertura, “Incidente in una funivia in Italia, almeno nove morti” è il titolo, mentre nell’articolo si spiega che “a terra si vede il relitto di una funivia, dopo che è crollato vicino alla sommitàlinea Stresa-nella regione Piemonte”. Apertura anche per la Bbc: “Una funivia crolla vicino al Lago Maggiore”. L’emittente pubblica cita un portavoce del soccorso alpino italiano che parla di “incidente molto serio”. C’è spazio per l’incidente anche sui media americani. Il Washington Post scrive che “una funivia in cima ad una montagna è precipitata nel nord ...

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - EnricoLetta : Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di #Verbania #Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta… - AparolinCamilla : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… - CrocifissoDent2 : La tragedia della funivia a Stresa con i suoi tanti morti sembra una inquietante metafora della ripartenza post-Covid. Domenica tristissima. -