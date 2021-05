Traffico Roma del 23-05-2021 ore 13:30 (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverde Roma da trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara al Tuscolano in via Ponzio cominio rallentamenti a causa di un incidente sul Raccordo Anulare coda a causa di un incidente tra le uscite Pontina Ardea disagi nel tratto di carreggiata esterna in direzione della A1 per Napoli raccordo anulare dove invece ora risolto l’incidente avvenuto circa un’ora fa nella carreggiata interna tra l’1 per Napoli all’uscita Tuscolana Traffico in progressivo miglioramento sulla viale del Muro Torto sulla carreggiata a salire prestare attenzione a un veicolo in panne possibili ripercussioni intanto sulla Cassia bis è un incidente provoca rallentamenti verso Formello raccordo anulare il video per via della Giustiniana ma incidente in via di risoluzione zona della Giustiniana Dove Nel frattempo ci sono difficoltà di circolazione sulla Cassia mentre in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara al Tuscolano in via Ponzio cominio rallentamenti a causa di un incidente sul Raccordo Anulare coda a causa di un incidente tra le uscite Pontina Ardea disagi nel tratto di carreggiata esterna in direzione della A1 per Napoli raccordo anulare dove invece ora risolto l’incidente avvenuto circa un’ora fa nella carreggiata interna tra l’1 per Napoli all’uscita Tuscolanain progressivo miglioramento sulla viale del Muro Torto sulla carreggiata a salire prestare attenzione a un veicolo in panne possibili ripercussioni intanto sulla Cassia bis è un incidente provoca rallentamenti verso Formello raccordo anulare il video per via della Giustiniana ma incidente in via di risoluzione zona della Giustiniana Dove Nel frattempo ci sono difficoltà di circolazione sulla Cassia mentre in ...

