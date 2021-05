Torino, i convocati di Nicola per il Benevento (Di domenica 23 maggio 2021) Il tecnicodel Torino, Davide Nicola, ha convocato i seguenti giocatore per la partita di questa sera contro il Benevento: Portieri – Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Karamoko, Krieziv, Linetty, Mandragora, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Il tecnicodel, Davide, ha convocato i seguenti giocatore per la partita di questa sera contro il: Portieri – Sirigu, Ujkani. Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo, Vojvoda. Centrocampisti – Karamoko, Krieziv, Linetty, Mandragora, Rincon. Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

