Torino-Benevento | le probabili formazioni del match

La 38ª giornata di Serie A mette di fronte Torino e Benevento, in quella che doveva essere la partita da dentro o fuori per la Serie A. Il palo di Immobile, nei minuti finali del recupero di martedì sera, ci ha negato la possibilità di assistere ad un match per cuori forti per l'ultimo posto disponibile nella massima serie. QUI Torino – Nicola, raggiunta la salvezza con non poche polemiche, va verso la riconferma di 10/11 della formazione che ha fermato la Lazio sullo 0-0 all'Olimpico di Roma. D'avanti a Sirigu, nel 3-5-2 del tecnico ex Crotone, la linea difensiva sarà composta da Izzo, Nkoulou e Bremer. Quinti di centrocampo Singo e Ansaldi con Rincon e Lukic ...

