Torino-Benevento | Inzaghi | “Vado via | è finita male | nelle sconfitte mi son trovato solo”

(Di domenica 23 maggio 2021) Si è chiusa l’avventura in Serie A del, ma si è anche chiusa l’avventura di Pipposulla panchina dei sanniti. L’ex Milan ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il, dando l’addio al club: “Se è un addio? Sì. Anche stasera non ho potuto far giocare Gori e…mi dispiace! Io mi prendo le mie responsabilità evia a testa altissima lasciando un gruppo straordinario, mi auguro di ritrovare ildove merita e, con questa proprietà, ci sono tutti i presupposti per risalire. Ma non credo di essere l’unico ad avere delle responsabilità. Abbiamo fatto la serie A a testa altissima, dopo aver stravinto il torneo di B che è sempre complicatissimo. Ma si sottovalutano troppe cose, così non si cresce”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULL’EPILOGO ...

1 - 1 Poteva essere uno spareggio da brividi alla 'mors tua vita mea', ma dopo il punto salvezza in casa Lazio nel recupero,è solo una festa per i granata, ...hanno impattato sul punteggio di 1 - 1. Per i granata in gol Bremer, mentre per i campani è andato a segno Tello. Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la ...Torino-Benevento è stata una gara particolare, doveva essere decisiva per la salvezza, se Lazzari non avesse colto il palo allo scadere, in Lazio-Torino, se Immobile prima non avesse fatto ...Trentottesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. L’ultimo turno del campionato di Serie A si è aperto con tre anticipi sabato sera. Crotone ...