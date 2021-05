Torino Benevento, i convocati di Nicola: venti granata per l’ultima di campionato (Di domenica 23 maggio 2021) Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati in vista di Torino-Benevento Davide Nicola, allenatore del Torino, ha reso noto l’elenco dei convocati in vista della partita di questa sera contro il Benevento. PORTIERI: SIRIGU, UJKANI. DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, IZZO, LYANCO, NKOULOU, SINGO, VOJVODA. CENTROCAMPISTI: KARAMOKO (numero di maglia 86), KRYEZIU, LINETTY, MANDRAGORA, RINCON. ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, SANABRIA, VERDI, ZAZA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Davideha diramato la lista deiin vista diDavide, allenatore del, ha reso noto l’elenco deiin vista della partita di questa sera contro il. PORTIERI: SIRIGU, UJKANI. DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, IZZO, LYANCO, NKOULOU, SINGO, VOJVODA. CENTROCAMPISTI: KARAMOKO (numero di maglia 86), KRYEZIU, LINETTY, MANDRAGORA, RINCON. ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, SANABRIA, VERDI, ZAZA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

