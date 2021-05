Tommaso Zorzi vittima di stalking | “È sempre sotto casa mia”

Leggi su vesuvius

(Di domenica 23 maggio 2021)ha reso noto di stare avendo grossi problemi a causa di una persona che sta seguendo i suoi spostamenti: il video denuncia.di(via social)Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sta diventando uno dei volti di punta della Mediaset. Dopo avergli affidato un format dedicato all’Isola dei Famosi, il ragazzo sta anche ricoprendo il ruolo di opinionista in studio al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Una rivelazione per il pubblico televisivo in età più avanzata, ma non per quello social che dalo supporta. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei Famosi, minacce a Ilary: “Ti roviniamo il programma” Al di là dei suoi flirt e dei tanti gossip che girano intorno al suo nome, ...