Tiro con l’arco, Italia in trionfo a Losanna in Coppa del Mondo nella gara a squadre femminile! (Di domenica 23 maggio 2021) Ottime notizie a Losanna per i colori azzurri al termine dell’ultima giornata di gara della seconda tappa stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2021 di Tiro con l’arco outdoor. Dopo una splendida cavalcata andata in scena nel corso della settimana tra ranking round ed eliminatorie, il Bel Paese è salito quest’oggi sul gradino più alto del podio nella gara a squadre di ricurvo femminile. Il terzetto azzurro composto da Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, qualificatosi per la finalissima da ottava testa di serie dopo aver eliminato nell’ordine Spagna, Germania e Russia, ha completato l’opera imponendosi anche sul Messico nell’atto conclusivo e ottenendo un risultato estremamente incoraggiante in vista del ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Ottime notizie aper i colori azzurri al termine dell’ultima giornata didella seconda tappa stagionale valevole per ladel2021 diconoutdoor. Dopo una splendida cavalcata andata in scena nel corso della settimana tra ranking round ed eliminatorie, il Bel Paese è salito quest’oggi sul gradino più alto del podiodi ricurvo femminile. Il terzetto azzurro composto da Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, qualificatosi per la finalissima da ottava testa di serie dopo aver eliminato nell’ordine Spagna, Germania e Russia, ha completato l’opera imponendosi anche sul Messico nell’atto conclusivo e ottenendo un risultato estremamente incoraggiante in vista del ...

