Tennis | ATP Parma 2021 | straordinario Flavio Cobolli | eliminato Stefano Travaglia

(Di domenica 23 maggio 2021)si prende il centro del palcoscenico nel prima giornata del torneo ATP di. Straordinaria impresa del 19enne di Firenze, che, all’esordio in un main draw del circuito maggiore, conquista la sua prima vittoria, superando in rimonta in tre set l’americano Marcos Giron, numero 82 del ranking, con il punteggio di 3-6 7-6 7-6 dopo due ore e trentasette minuti di gioco. Una vittoria davvero eccezionale per il numero 446 del mondo, che ha prima avuto tre match point a sua disposizione nel terzo set e poi ne ha dovuto annullare altrettanti, portando il match al tie-break decisivo. Il toscano è stato bravissimo a reggere la pressione, imponendosi per 7-4, centrando l’accesso al secondo turno dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Niente da fare per, che, invece, è ...