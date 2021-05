Tendenze tagli capelli primavera/estate 2021: il Paper cut Bob e il colore biondo platino (Di domenica 23 maggio 2021) Tra i tagli di capelli l'ultima tendenza della primavera/estate 2021, da prendere in considerazione, è senza nessun dubbio il Paper Cut Bob. Per chi non lo conoscesse si tratta di una versione leggermente allungata del carré. Questa chioma è esibita con molta disinvoltura da tantissime celebrità. Le nuove Tendenze per i tagli di capelli La lunghezza del Paper Cut Bob può variare da appena sopra le spalle fino all'altezza della mandibola. La caratterista che rende molto originale questa chioma è il taglio netto, che dona un risultato finale assolutamente chic. Questo hairstyle è perfetto sui capelli fini: in questo caso si crea l'illusione di una capigliatura molto più corposa. La ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 23 maggio 2021) Tra idil'ultima tendenza della, da prendere in considerazione, è senza nessun dubbio ilCut Bob. Per chi non lo conoscesse si tratta di una versione leggermente allungata del carré. Questa chioma è esibita con molta disinvoltura da tantissime celebrità. Le nuoveper idiLa lunghezza delCut Bob può variare da appena sopra le spalle fino all'altezza della mandibola. La caratterista che rende molto originale questa chioma è ilo netto, che dona un risultato finale assolutamente chic. Questo hairstyle è perfetto suifini: in questo caso si crea l'illusione di una capigliatura molto più corposa. La ...

