Telegiornale FVG ore 19 del 22 Maggio 2021

Advertising

zazoomblog : Telegiornale Fvg ore 12.30 del 15 Maggio 2021 - #Telegiornale #12.30 #Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Telegiornale FVG

Telefriuli

Sito: https://www.telefriuli.it Diretta: https://www.telefriuli.it/streaming Mail: [email protected] Segnalazioni, foto e video via WhatsApp: 3388655950 Twitter: @Telefriuli1 Telefriuli Ven, Maggio 21,...Sito: https://www.telefriuli.it Diretta: https://www.telefriuli.it/streaming Mail: [email protected] Segnalazioni, foto e video via WhatsApp: 3388655950 Twitter: @Telefriuli1 Telefriuli Gio, Maggio 20,...Nonostante il tempo incerto e le basse temperature, il clima è di festa. Il loro passaggio è previsto tra le ore 13.20 e le ore 13.30 125 Via Villa Santina (un tratto della cosiddetta “strada vecchia) ...Lunedì mattina invece saluteremo la Corsa Rosa, che partirà dalla nostra regione da Sacile. Domenica, subito dopo il telegiornale di mezzogiorno e mezzo, invece, seguiremo in diretta la partenza della ...