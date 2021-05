Tanti auguri Levante | i look super glamour della cantante

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 maggio 2021) All’anagrafe risponde al nome di Claudia Lagona, ma tutti la conoscono con il suo pseudonimo artistico. Giovanesiciliana, ha immediatamente fatto breccia nel cuoremusica italiana con la sua voce sottile ed un gusto impeccabile in termini di stile. Nata a Caltagirone,ha pubblicato il suo primo album musicale Manuale distruzione nel 2014 (premiato poi come migliore opera prima dall’Academy Medimex). Tutti iniziano ad accorgersi del tuo talento: Fiorello l’ha voluta al suo show, gli MTV Music Awards l’hanno inserita in nomination e riceve anche una candidatura per il Premio Tenco. Ad oggi,può contare su cinque album all’attivo, l’ultimo pubblicato nel 2019 (Magmamemoria). Non solo, ma anche scrittrice: finora ha pubblicato tre libri con ...