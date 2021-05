Take-Two senza limiti, vuole pubblicare 62 giochi nei prossimi tre anni (Di domenica 23 maggio 2021) Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Take-Two Interactive ha svelato l'intenzione di pubblicare la bellezza di ben 62 titoli entro i prossimi tre anni fiscali. Questo significa che dovremo aspettarci una media di 20 titoli all'anno, pubblicati sotto la bandiera Take Two? Sembra proprio di sì, considerando che nel numero sono inclusi re-release, remaster e titoli mobile. Parlando del futuro più prossimo, la compagnia vuole lanciare 21 titoli nell'anno fiscale 2022, quindi da oggi fino a marzo 2022. Questo includerà i consueti titoli sportivi, i porting next-gen di GTA 5, l'ignota nuova IP di Gearbox e diversi titoli per smartphone. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) Durante l'ultimo incontro con gli azionisti,-Two Interactive ha svelato l'intenzione dila bellezza di ben 62 titoli entro itrefiscali. Questo significa che dovremo aspettarci una media di 20 titoli all'anno, pubblicati sotto la bandieraTwo? Sembra proprio di sì, considerando che nel numero sono inclusi re-release, remaster e titoli mobile. Parlando del futuro più prossimo, la compagnialanciare 21 titoli nell'anno fiscale 2022, quindi da oggi fino a marzo 2022. Questo includerà i consueti titoli sportivi, i porting next-gen di GTA 5, l'ignota nuova IP di Gearbox e diversi titoli per smartphone. Leggi altro...

