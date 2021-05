Superluna | è tutto pronto | come vedere la spettacolare eclissi

(Di domenica 23 maggio 2021) La prossima settimana sarà possibileuna vera e propria, quando, in concomitanza con la fase di Luna piena, il nostro satellite si troverà nel punto più vicino alla Terra. Una vera e propriaci attende la prossima settimana quando, in concomitanza con la fase di Luna piena il nostro satellite si troverà

©Stellarium Questa distanza sarà anche la minima mai raggiunta in fase di piena peril 2021, e quindi ladei fiori sarà anche "la più super" di tutte tra le 4 di quest'anno: Luna ...... "la definizione, in sé, non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo , ma il termine "" esercita senza dubbio un fascinosuo. L'...Il mese di maggio 2021 ci regala la Luna piena più grande dell’anno: il satellite raggiungerà la distanza minima dalla Terra e sarà più ...Il prossimo 26 maggio potremo assistere allo spettacolo della superluna, la più grande del 2021, in concomitanza con un'eclissi totale ...