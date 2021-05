Superenalotto | sbancato il 6 | jackpot riparte da 31 | 3 milioni

(Di domenica 23 maggio 2021)il 6, ora ilda 31,3di euro. Il concorso ha infatti reso milionaria Montappone (FM) con un 6 da oltre 156di euro. La vincita è stata realizzata ieri sera presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53. Quella di ieri, spiega Agipronews, è la prima vincita di prima categoria del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 – Jolly 34 – SuperStar 26. Ilè stato centrato con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite realizzate con la sestina dalla nascita del. Il mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) unda oltre 59di euro. Per la prossima ...

La fortuna bussa alla porta della Provincia di Fermo dove grazie al Jackpotsi realizza la quarta vincita più alta nella storia dei giochi. LA SESTINA VINCENTE: APPROFONDIMENTI LA DEA ...In quella ricevitoria si vince sempre: i trionfi più recenti più importanti L'ultima vittoria , quella del cinque fortunato al, ha fruttato la bellezza di circa 30mila euro. Lo scorso ..."Stamani ho ricevuto una telefonata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me", ha raccontato Gianmario Mennecozzi, il titolare della tabaccheria di do ...A Montappone, piccolo Comune del Fermano, con una schedina di soli 2 euro sbancato il Jackpot, quarta vincita di sempre MONTAPPONE, 23 maggio 2021 – La dea bendata si è fermata ieri in un piccolo Comu ...