Superenalotto | il vincitore milionario telefona al tabaccaio | ' Mi ricorderò' '

(Di domenica 23 maggio 2021) 'Stamani ho ricevuto unata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me, ma nono riuscito a riconoscere la voce'. Lo racconta Gianmario ...

Advertising

raffaelevitali : Montappone, vincitore chiama il tabaccaio con la voce camuffata: 'Mi ricorderò di te'. Il sindaco: ci doni una casa… - gkorps : RT @AnsaMarche: Superenalotto: vincitore telefona a tabaccaio, 'mi ricorderò'. 6 da 156 mln a Montappone (Fermo), 'spero faccia bene comuni… - AnsaMarche : Superenalotto: vincitore telefona a tabaccaio, 'mi ricorderò'. 6 da 156 mln a Montappone (Fermo), 'spero faccia ben… - infoitcultura : SuperEnalotto, il vincitore dei 156 milioni di euro si fa vivo col tabaccaio: 'Mi ricorderò di te' - Gazzettino : Superenalotto, il vincitore telefona al tabaccaio: «Mi ricorderò di te» -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto vincitore

...(Fermo) dove ieri sera è stato centrato il 6 da oltre 156 milioni di euro alcon una ... come Paola, insegnante nella vita di tutti i giorni e moglie del tabaccaio, suggerisce al...... il titolare della tabaccheria di Montappone (Fermo) dove ieri sera è stato centrato il 6 da oltre 156 milioni di euro al, ha sentito stamattina al suo telefono. Era ildel ...La voce forse era 'camuffata' in qualche modo per mantenere l'anonimato ma il fortunato ha comunque voluto ringraziare la ricevitoria che gli ha permesso di vincere oltre 156 milioni di euro ...«Mi ricorderò di te». Queste le parole che Gianmario Mennecozzii, il titolare della tabaccheria di Montappone (Fermo) dove ieri sera è stato centrato il 6 da oltre ...