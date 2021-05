Superenalotto | il vincitore di 156 milioni telefona al tabaccaio | ' Grazie | mi ricorderò di te'

(Di domenica 23 maggio 2021) 'Stamani ho ricevuto unata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me'. Lo racconta Gianmario Mennecozzi, il titolare della tabaccheria di ...

... il titolare della tabaccheria di Montappone (Fermo) dove ieri sera è stato centrato il 6 da oltre 156 milioni di euro al. 'Non sono riuscito a riconoscere la voce del- ...Nelle ore successive alla notizia della vincita è stata subito caccia al: " Con ilè quasi impossibile risalire al- prosegue Giammario - in quanto noi non possiamo ...Dopo la super vincita di 156 milioni di euro "Stamani ho ricevuto una telefonata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me". Lo racconta Gianmario Menn ...