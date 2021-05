SuperEnalotto | beccato il 6 da 156 milioni di euro a Fermo

Leggi su ck12

(Di domenica 23 maggio 2021), aè stato centrato il 6, il montepremi è di 156di. La supervincita è stata fatta con una schedina da 2, la combinazione vincente è stata 1-7-37-43-63-81., centrato il 6 a Montappone, vinti 156di(Getty Images)Montappone è un paese di 1.600 abitanti, ci troviamo vicino anelle Marche, i numeri fortunati sono stati 1 7 37 43 63 81. Mentre il numero jolly era il 34, il numero Superstar 26. Dal 7 Luglio 2020 non veniva centrato il 6, adesso ammonta a 156di, non c’è ancora stato un 5-1. D’ora in poi il jackpot per il 6 partirà da 31.000.000 di. Questa è solo la quarta vincita dagli ...