SuperEnalotto | a Montappone la quarta vittoria più alta di sempre

Advertising

Agenzia_Ansa : Centrato in serata il sei al SuperEnalotto. E' successo a Montappone (Fermo) con una schedina da 2 euro. La maxi vi… - Corriere : Superenalotto, centrato il 6 da 156 milioni di euro a Montappone nel Fermano - Adnkronos : #Superenalotto, centrato il 6: il #jackpot da oltre 156 milioni di euro vinto a Montappone. #Fermo. - YouTvrs : #Montappone si risveglia al centro del mondo, Sindaco: 'Saremo ricordati come un paese fortunato' -… - zazoomblog : Montappone sbanca il SuperEnalotto vinti oltre 156 milioni con 2 euro. Da paese del cappello a capitale della fortu… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto Montappone

Una vincita che ha proiettato quella ricevitoria e il paese di, in provincia di Fermo , al centro delle cronache nazionali. Vincita record al, il titolare: 'Speriamo non sia ...Vincita fortunata nelle Marche. Nell'estrazione di ieri sera è stato centrale il 6 alper una maxi vincita del valore di 156.294.151 euro . La vincita è stata centrata a, capitale del cappello, in provincia di Fermo, nella tabaccheria 'Serio Tulliani' in via ...La sestina vincente, centrata con una giocata da 2 euro, e' la quarta piu' alta della storia (ANSA) ...Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, si sarebbe realizzata una vera e propria vincita da record al Superenalotto: un abitante del comune di Montappone (FM) si è infatti aggiudicato 156.294.151 ...