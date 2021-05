Superbike, GP Aragon 2021: Scott Redding vince gara-2 grazie alla scelta delle slick! 2° Rea, sempre leader del campionato (Di domenica 23 maggio 2021) Scott Redding salva in extremis (almeno parzialmente) il bilancio del weekend e vince gara-2 del Gran Premio d’Aragon 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale Superbike. Il pilota britannico della Ducati Aruba, dopo aver pagato dazio in Superpole Race a causa di una strategia troppo conservativa, si è riscattato prontamente nel pomeriggio giocando la carta vincente della doppia gomma slick e facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza. In condizioni di pista quasi completamente asciutta, Redding è stato il più coraggioso del lotto (insieme a Jonas Folger) optando per una coppia di slick mentre tutti gli altri big avevano scelto gli pneumatici intermedi. Dopo un avvio di manche abbastanza tranquillo, il 28enne della ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)salva in extremis (almeno parzialmente) il bilancio del weekend e-2 del Gran Premio d’, round inaugurale del nuovo Mondiale. Il pilota britannico della Ducati Aruba, dopo aver pagato dazio in Superpole Race a causa di una strategia troppo conservativa, si è riscattato prontamente nel pomeriggio giocando la cartante della doppia gomma slick e facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza. In condizioni di pista quasi completamente asciutta,è stato il più coraggioso del lotto (insieme a Jonas Folger) optando per una coppia di slick mentre tutti gli altri big avevano scelto gli pneumatici intermedi. Dopo un avvio di manche abbastanza tranquillo, il 28enne della ...

