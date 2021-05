Superbike, Aragon: Rea vola sul bagnato nella Superpole Race (Di domenica 23 maggio 2021) Arriva la pioggia nella domenica del mondiale Superbike al Motorland Aragon, regalando una Superpole Race bagnata. Ma non ferma Jonathan Rea, che vince per distacco anche in questa occasione. Il campione del mondo si fa in testa tutti i dieci giri della manche “corta”, guadagnandosi anche la partenza al palo per la gara 2 di questo pomeriggio. Alex Lowes è di nuovo secondo, dimostrando ancora una volta l’efficacia della nuova Kawasaki. Sul gradino più basso del podio sale Garrett Gerloff, al top tra i piloti Yamaha. Per la Ducati, invece è una debacle, in parte salvata dal quarto posto di Chaz Davies. Michael Ruben Rinaldi non è mai della partita e finisce undicesimo. Scott Redding, invece, sbaglia la scelta della gomma e precipita ottavo. Al rientro ai box, l’inglese è furibondo. Risorge Michael Van ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Arriva la pioggiadomenica del mondialeal Motorland, regalando unabagnata. Ma non ferma Jonathan Rea, che vince per distacco anche in questa occasione. Il campione del mondo si fa in testa tutti i dieci giri della manche “corta”, guadagnandosi anche la partenza al palo per la gara 2 di questo pomeriggio. Alex Lowes è di nuovo secondo, dimostrando ancora una volta l’efficacia della nuova Kawasaki. Sul gradino più basso del podio sale Garrett Gerloff, al top tra i piloti Yamaha. Per la Ducati, invece è una debacle, in parte salvata dal quarto posto di Chaz Davies. Michael Ruben Rinaldi non è mai della partita e finisce undicesimo. Scott Redding, invece, sbaglia la scelta della gomma e precipita ottavo. Al rientro ai box, l’inglese è furibondo. Risorge Michael Van ...

