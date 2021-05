Super Maneskin | l’Italia vince all’Eurovision 2021 | «Rock’n’roll will never die» Dalle strade di Roma al trionfo in 5 anni

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 23 maggio 2021)trionfacon i: «die». Damiano David, Thomas Raggi , Ethan Torchio e Victoria De Angelis sul tetto d’Europa con il brano “Zitti e buoni”. Il prossimo anno la manifestazione si svolgerà in Italia. Su Leggo.it, le emozioni della finale. «die». Il rock and roll non morirà mai. Così Damiano, il carismatico frontman dei, ha commentato a caldo la vittoriaSong Contest con “Zitti e Buoni” sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam. Nell’esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le parolacce che erano state tolte come richiesto dal regolamento. La ...