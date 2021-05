Stresa-Mottarone, le testimonianze: “Scesa dalla funivia prima della tragedia”; “Un boato pazzesco” (Di domenica 23 maggio 2021) “Alle 10 stamane da Stresa, prendiamo la funivia per salire sul monte Mottarone. I primi a salire, i primi a scendere. Per fortuna. È stato Bellissimo ma poco fa la notizia della tragedia. È caduta e due bimbi sono in fin di vita. Ringrazio il cielo per noi. Piango immensamente per le persone che, poco dopo, hanno perso la vita“. La testimonianza di Adele Ceraudo su Instagram. La donna racconta di aver scampato per poco la tragedia avvenuta sulla funivia Stresa-Mottarone che ha provocato la morte di 14 persone ed il ferimento grave di due bambini. Il più grande, 9 anni, è morto in ospedale. “Un boato pazzesco, poi il silenzio totale“. Così Grazia Aguzzi, un’altra delle persone presenti in zona al ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) “Alle 10 stamane da, prendiamo laper salire sul monte. I primi a salire, i primi a scendere. Per fortuna. È stato Bellissimo ma poco fa la notizia. È caduta e due bimbi sono in fin di vita. Ringrazio il cielo per noi. Piango immensamente per le persone che, poco dopo, hanno perso la vita“. La testimonianza di Adele Ceraudo su Instagram. La donna racconta di aver scampato per poco laavvenuta sullache ha provocato la morte di 14 persone ed il ferimento grave di due bambini. Il più grande, 9 anni, è morto in ospedale. “Un, poi il silenzio totale“. Così Grazia Aguzzi, un’altra delle persone presenti in zona al ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - TizianaBonura2 : RT @_EmiBell: Il cavo che cede e la cabina si stacca, nel vuoto.. Precipare per 100m, provare a salvare i tuoi figli col corpo, rendersi co… - BeppePanunzio : RT @Quirinale: #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprension… -