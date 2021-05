Stresa-Mottarone | le immagini del luogo dell’incidente riprese dall’elicottero della Polizia

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono 9 le vittime sulla cabinafuniviaprecipitata quando di trovava quasi vetta. Sono morte sul colpo, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Suldell’ incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e alla. Lemostrano ilripresoL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... almeno 9 morti Domenica di Pentecoste di sangue in Piemonte a causa di un terrificante incidente avvenuto alla alla funiviache è precipitata sembrerebbe per un cedimento della ...L'impianto dove si è verificato il grave incidente costato la vita a 9 persone era stato sottoposto a una revisione generale durata due anni. I lavori sono costati un milione e 400mila euroÈ 9 al momento il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto questa mattina, domenica 23 maggio, alla funivia del Mottarone a Stresa ...Una tragedia quella avvenuta poco dopo pranzo in questa domenica di primavera. Secondo quanto è stato possibile apprendere finora avrebbe ceduto un cavo d’acciaio e una delle cabine della funivia ...