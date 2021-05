Stresa-Mottarone | il video del luogo dell’incidente ripreso dall’elicottero della Polizia

(Di domenica 23 maggio 2021) Sono 12 le vittime sulla cabinafuniviaprecipitata quando di trovava quasi vetta. Sono morte sul colpo, mentre due bambini di 9 e 5 anni, in codice rosso, sono stati trasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Suldell’ incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e alla. Le immagini mostrano ilL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - matteosalvinimi : ++ Una notizia terribile: cade la cabina della funivia Stresa-Mottarone, in uno dei punti più alti. Le prime inform… - borghi_claudio : Forse una tragedia potrebbe anche un momento di riflessione su alcune oscenità del nostro passato come ad esempio l… - schwarzerKanaI : RT @planetpaul65: #Verbania ecco la cabina della funivia Stresa-Mottarone sul lago Maggiore caduta poco prima delle 13, bilancio parziale 9… - RobRe62 : RT @poliziadistato: Anche #PoliziadiStato, con @emergenzavvf impegnata nei soccorsi da terra e dall'alto, che proseguono incessanti a #stre… -

Ultime Notizie dalla rete : Stresa Mottarone

Poi, la sospensione improvvisa della trasmissione per un'edizione straordinaria del Tg1 sulla tragedia della cabinovia di. PIERFRANCESCO FAVINO/ "Riaprite cinema e teatri! Vaccino?..."Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della funivia. Una montagna che mi è familiare e che oggi è lo scenario di un evento terribile: sono vicino alle famiglie delle vittime e prego, in particolare, per la salvezza dei due bambini ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...STRESA (VERBANIA) (ITALPRESS) – Salgono a 12 le vittime del tragico crollo della cabina della funivia del Mottarone, a Stresa. L’elisoccorso del Soccorso Alpino ha aggiornato il bilancio. Gli ultimi c ...