Stresa-Mottarone, come si viaggiava sulla funivia: il video ripreso dentro la cabina (Di domenica 23 maggio 2021) Le immagini delle funivia Stresa-Mottarone riprese nei mesi prima dell'incidente. Secondo le ricostruzioni il cedimento di una fune sarebbe stata la causa del crollo di una delle cabine. Al momento le persone rimaste uccise sono 12, mentre due bambini sono ricoverati in ospedale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - athena_aten : In pochi secondi capisci che stai morendo e provi a salvare tuo figlio ...il perché solo i due bambini sono ancora… - camy_monti : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… -