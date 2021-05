Stresa | morto uno dei bimbi rimasti feriti nell’incidente

(Di domenica 23 maggio 2021) Non ce l’ha fatta uno dei duerimasto gravemente ferito dopo l’incidente della funivia di. Il piccolo, trasportato in eliambulanza con codice rosso e successivamente intubato, si è spento poco fa all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sale così a quattordici il numero delle vittime. Un altro bambino, unico sopravvissuto, riporta diversi traumi e fratture alle gambe. Fortunatamente è cosciente. Andrea Caucci Molara L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

19.42 Funivia,uno dei bimbi in ospedale E'il bimbo più grande ferito nel crollo della funivia del Mottarone. In ospedale a Torino resta ... dice il sindaco di, Severino. "Stranieri ...La funivia che collegacon il Mottarone è precipitata causando la morte di 13 persone che erano a bordo. Gli unici ... Trasportati a Torino in gravi condizioni, uno di loro èpoco dopo le 19 ...Una scena “devastante”. Il sindaco di Stresa, Marcella Severino, non trova altre parole per spiegare quanto ha visto sul luogo dell’incidente sul Mottarone dove una cabina di una funivia è precipitata ...La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono 13 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Sulla cabina della funivia Str ...